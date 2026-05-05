Alex Zanardi l' ultimo saluto al campione

Da laverita.info 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella basilica di Santa Giustina a Padova si sono svolte le esequie di un noto pilota e atleta paralimpico, deceduto il 1° maggio. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi amici e familiari che hanno reso omaggio a una figura conosciuta per la sua tenacia e determinazione. La salma è stata accompagnata fino all’uscita della chiesa, dove sono state pronunciate alcune parole in suo ricordo.

Nella basilica di Santa Giustina a Padova le esequie del pilota e atleta paralimpico bolognese scomparso il 1°maggio, grande esempio per tutti di forza e resilienza. Le toccanti parole del figlio Niccolò, l'omaggio al feretro all'esterno della chiesa. Ho letto la trascrizione di una intervista del 26 aprile del noto giornalista Alexander Kareevsky del canale Russia-24 (per intenderci una specie di Bruno Vespa, per ruolo, stile e influenza). L’intervistato era Sergey Karaganov, politologo, professore alla Scuola Superiore di Economia di Mosca, importante consigliere in politica estera al Cremlino. La mia inquietudine nasce dal fatto...🔗 Leggi su Laverita.info

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I FUNERALI DI ALEX ZANARDI, L'ULTIMO SALUTO AL CAMPIONE

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