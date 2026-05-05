Alex Zanardi l' ultimo saluto al campione

Nella basilica di Santa Giustina a Padova si sono svolte le esequie di un noto pilota e atleta paralimpico, deceduto il 1° maggio. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi amici e familiari che hanno reso omaggio a una figura conosciuta per la sua tenacia e determinazione. La salma è stata accompagnata fino all’uscita della chiesa, dove sono state pronunciate alcune parole in suo ricordo.

Nella basilica di Santa Giustina a Padova le esequie del pilota e atleta paralimpico bolognese scomparso il 1°maggio, grande esempio per tutti di forza e resilienza. Le toccanti parole del figlio Niccolò, l'omaggio al feretro all'esterno della chiesa. Ho letto la trascrizione di una intervista del 26 aprile del noto giornalista Alexander Kareevsky del canale Russia-24 (per intenderci una specie di Bruno Vespa, per ruolo, stile e influenza). L’intervistato era Sergey Karaganov, politologo, professore alla Scuola Superiore di Economia di Mosca, importante consigliere in politica estera al Cremlino. La mia inquietudine nasce dal fatto...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Alex Zanardi, l'ultimo saluto al campione I FUNERALI DI ALEX ZANARDI, L'ULTIMO SALUTO AL CAMPIONE Notizie correlate Funerali di Alex Zanardi in diretta, folla a Padova per l’ultimo saluto al campionePadova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Funerali Alex Zanardi, oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La direttaLa Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda; Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai; Alex Zanardi, quell'incidente in handbike nel 2020 e l'ultima battaglia per la vita. Funerali Alex Zanardi, il figlio: Non serve essere lui per avere una vita meravigliosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Zanardi, i funerali a Padova. Don Pozza: Alex siamo noi? Se sapremo raccoglierne eredità ... tg24.sky.it Alex Zanardi, i funerali a Padova. Il figlio Niccolò: «Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa»Alex Zanardi, i funerali in diretta - L'ultimo saluto all'ex pilota di F1 e atleta paralimpico avverrà presso la Basilica di Santa Giustina di Padova dalle ore 11. ilmessaggero.it Sky tg24. . Padova, folla alla Basilica di Santa Giustina per l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Centinaia di persone hanno atteso all’esterno sotto la pioggia mentre all’interno la chiesa risultava gremita già dalle prime ore del mattino. Presenti numerose personalit - facebook.com facebook Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com