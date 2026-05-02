Il primo maggio 2026 si è spento Alex Zanardi, noto pilota e atleta italiano. La sua morte è stata annunciata in serata, senza ulteriori dettagli sulla causa. Zanardi aveva subito diversi incidenti negli ultimi anni, tra cui uno nel 2020 che aveva portato a gravi ferite e a un lungo ricovero. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e da un forte legame con il mondo dello sport.

Alex Zanardi, il sorriso più contagioso dello sport italiano si è spento nella serata del primo maggio 2026. Il campione che ha superato l’impossibile è morto circondato dall'affetto di chi amava di più. A farlo sapere è stata la famiglia, con parole misurate e dignitose: “Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari” hanno detto in una nota. Alex Zanardi, la causa della morte Alex Zanardi è morto all'età di 59 anni. A pochi mesi dal suo sessantesimo compleanno, e nello stesso giorno in cui, trentadue anni fa, ci lasciava Ayrton Senna, altro gigante delle corse che lui amava profondamente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alex Zanardi, la causa della morte e gli incidenti del campione

Alex Zanardi, chi era il campione paralimpico morto a 59 anni: carriera, incidenti, vita privata

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Ci sono persone come stelle, capaci di brillare nel buio. Alex #Zanardi era una di loro. E continuerà a brillare. x.com