Alex Zanardi la decisione sui funerali | Sarà davanti alla bara

Stamattina si terrà il funerale di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. La cerimonia prevede che i partecipanti si riuniscano davanti alla bara. La chiesa è stata allestita per l’ultimo saluto e l’evento si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti. La salma rimarrà esposta per i presenti, che potranno rendere omaggio all’ex pilota e atleta.

La basilica di Santa Giustina, a Padova, è pronta ad accogliere questa mattina l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. I funerali sono in programma alle 11, ma le autorità cittadine prevedono un’affluenza tale da rendere insufficiente anche uno spazio imponente come quello della navata centrale, capace di contenere mille persone sedute e altre duemila in piedi. Per questo il Comune ha disposto un maxischermo nell’antistante Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa. La scelta del luogo aggiunge ulteriore intensità al momento: è la stessa basilica che aveva ospitato i funerali di Giulia Cecchettin. Questa volta, davanti all’altare, ci...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com