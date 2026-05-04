Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha annunciato la sua presenza ai funerali di Alex Zanardi, che si terranno martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, confermando la partecipazione dell’esponente politico all’evento commemorativo. La cerimonia funebre si svolgerà nella città veneta, dove sono attesi numerosi partecipanti.

PADOVA – Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parteciperà martedì 5 maggio ai funerali di Alex Zanardi, che saranno celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Zaia aveva conosciuto personalmente Zanardi, realizzando con lui vari progetti legati alla sostenibilità e all’inclusione sociale, e ne aveva seguito con forte coinvolgimento anche il difficile percorso successivo all’ultimo grave incidente, condividendo il sentimento di affetto e ammirazione che il Veneto ha sempre riservato al grande campione. “Domani sarò a Padova per rendere omaggio ad Alex, un amico e un campione autentico, capace di parlare al cuore di tutti con la forza dell’esempio, prima ancora che con le sue imprese sportive.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Morte Alex Zanardi, Zaia sarà ai funerali a Padova

Notizie correlate

Comunicato Stampa: Zanardi. Presidente Zaia domani ai funerali a PadovaIl Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parteciperà domani, martedì 5 maggio, ai funerali di Alex Zanardi, che saranno celebrati...

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funeraliScrive Massimo Chiappetta: Dall’ultimo drammatico incidente non abbiamo mai avuto una notizia buona… Mi hai dato tanto e sei stato motivo per...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Alex Zanardi è morto, minuto di silenzio in tutte le gare e cordoglio a Nordest. Ha trasformato la difficoltà in opportunità; Zaia: Con Alex Zanardi se ne va un campione immenso; Alex Zanardi, morto il campione che non si è mai arreso: Si è spento serenamente. Lutto cittadino a Noventa Padovana; È morto Alex Zanardi, mondo dello sport in lutto.

Morto Alex Zanardi: le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpicoMorto Alex Zanardi: le cause della morte dell'ex pilota e atleta paralimpico, gli incidenti, la malattia, anni, età, le informazioni ... tpi.it

La morte improvvisa di Alex Zanardi. La moglie: Ci ha sorpresi ancora una voltaDopo Milano e i mesi passati all’Ospedale San Raffaele, Alex è stato a Villa Beretta, nel lecchese. Per il suo percorso di recupero aveva scelto Padova. Alternava i momenti di ricovero nelle strutture ... tg.la7.it

ALEX ZANARDI, UN UOMO DA RINGRAZIARE Il mio commento alla morte di Zanardi nelle pagine speciali de La Gazzetta dello Sport di oggi (archiviato nel blog) https://diversamenteaff-abile.gazzetta.it/.../alex.../ #alexzanardi #disability - facebook.com facebook

Come è morto Alex #Zanardi, parla la madre: "A mezzogiorno stava bene" x.com