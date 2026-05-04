Morte Alex Zanardi Zaia sarà ai funerali a Padova

Da lopinionista.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha annunciato la sua presenza ai funerali di Alex Zanardi, che si terranno martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, confermando la partecipazione dell’esponente politico all’evento commemorativo. La cerimonia funebre si svolgerà nella città veneta, dove sono attesi numerosi partecipanti.

PADOVA – Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parteciperà martedì 5 maggio ai funerali di Alex Zanardi, che saranno celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Zaia aveva conosciuto personalmente Zanardi, realizzando con lui vari progetti legati alla sostenibilità e all’inclusione sociale, e ne aveva seguito con forte coinvolgimento anche il difficile percorso successivo all’ultimo grave incidente, condividendo il sentimento di affetto e ammirazione che il Veneto ha sempre riservato al grande campione. “Domani sarò a Padova per rendere omaggio ad Alex, un amico e un campione autentico, capace di parlare al cuore di tutti con la forza dell’esempio, prima ancora che con le sue imprese sportive.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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