Durante i funerali di Alex Zanardi, la sua cognata ha descritto il pilota come un “combattente”, affermando che questa parola rappresenta la sua vera natura. La donna ha pronunciato queste parole in un discorso pubblico, sottolineando la forza e la determinazione di Zanardi nel corso della sua vita. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari, amici e figure pubbliche, che hanno reso omaggio alla sua memoria.

“Combattente. Credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera”. A dirlo è Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi, che ha preso la parola a nome della famiglia davanti all’altare della basilica di Santa Giustina a Padova, al termine dei funerali dell’ex pilota e campione paralimpico morto a 59 anni. Manni ha ricordato la moglie Daniela: “La tua compagna di vita insostituibile, complice di questa vita non ordinaria che ti sei scelto – ha proseguito – che con i fatti e i gesti di ogni giorno ha dimostrato a tutti che la vita non necessariamente ti deve sopraffare, ma che si può aggredire e prendere a morsi”. La cognata ha poi rivolto...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi, la cognata ai funerali: “‘Combattente’ è la tua essenza più vera”

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