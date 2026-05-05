Oggi a Padova si svolge il funerale di Alex Zanardi, con oltre 2.000 persone presenti nella Basilica di Santa Giustina. Sull’altare è stata esposta la sua handbike e sono state rispettate le regole dei cinque secondi per l’ultimo saluto. Il figlio dell’atleta ha detto che non è necessario essere lui per vivere una vita meravigliosa. La cerimonia è iniziata questa mattina e vede la partecipazione di molti presenti.

PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita di persone prima dell'inizio del funerale. Tante le autorità presenti, i rappresentati del mondo dello sport, personaggi famosi che lo hanno conosciuto, la sua famiglia, gli amici di sempre ma anche fan e cittadini. Sotto l'altare allestito per le esequie, è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La sua bici speciale, solitamente, è custodita al museo della Medicina poco distante. Il feretro è arrivato puntuale alle 11 circondato da un fragoroso e sentito applauso dei presenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, il funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»

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