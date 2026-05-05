Oggi si svolge il funerale di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, con una cerimonia che coinvolge tutta la regione. La giornata è segnata dal lutto e dalla partecipazione di molte persone. Nel frattempo, a Castel Maggiore, lungo via Dante Alighieri, un rettilineo di circa trecento metri è stato teatro di un rumore forte, legato a un kart modificato che ha rotto il silenzio della zona.

PADOVA - C’è un rettilineo lungo trecento metri a Castel Maggiore, via Dante Alighieri, dove il rumore di un kart truccato rompeva il silenzio della provincia bolognese. Lì, tra l’odore dell’olio bruciato e le vedette schierate sui cordoli per schivare i vigili, è nata la leggenda di Alex Zanardi. Oggi, quel ragazzino che “tirava” sulla strada e insegnava agli amici come impennare in bicicletta, taglierà il suo ultimo traguardo alle 11 nella Basilica di Santa Giustina di Padova in una giornata (probabilmente di pioggia) di lutto regionale, come proclamato dal presidente della Regione, Alberto Stefani. Gli amici Zanardi è scomparso il 1° maggio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, è il giorno del funerale: cerimonia nella Basilica di Santa Giustina e lutto regionale

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