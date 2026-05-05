Alex Zanardi chi è mamma Anna

Anna Mezzetti, madre di Alex Zanardi, vive a Castel Maggiore. In casa conserva una fotografia in bianco e nero su una credenza. La foto raffigura probabilmente un momento importante della famiglia. Non ci sono altri dettagli sulla sua vita o sul rapporto con il figlio disponibili. La donna è nota principalmente per essere la madre di Alex Zanardi.

Anna Mezzetti, la mamma di Alex Zanardi, custodisce una foto in bianco e nero su una credenza, a Castel Maggiore. A pochi giorni dalla morte di suo figlio la sfiora con le dita, piano, come se potesse sentire ancora quella vita lì dentro. Accanto al marito Dino – idraulico, se n’è andato nel 1994 – c’è lei e il figlio Alessandro. Ma non Zanardi il campione infaticabile, nemmeno Zanna Bianca. Solo Alessandro, il suo ragazzo. La mamma di Alex Zanardi ha quasi novant’anni e una compostezza che le deriva dai suoi tempi e dai dolori che hanno attraversato la sua vita. Ha perso una figlia, Cristina, in un incidente stradale nel 1979. Ha perso il marito.🔗 Leggi su Dilei.it

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com