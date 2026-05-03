Una madre ricorda gli ultimi giorni del suo figlio, un ex pilota e atleta paralimpico, scomparso recentemente. Alle 12 del giorno precedente era in buona salute, ma la sera seguente non c’era più. La famiglia si trova ora a confrontarsi con la perdita improvvisa e inaspettata di una persona molto amata. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti.

Bologna, 3 maggio 2026 – Il dolore di una mamma che perde un figlio, di una donna che deve sopportare la scomparsa della persona più preziosa al mondo. Anna, 80 anni, ha dovuto salutare per sempre il suo Alex. Zanardi è morto il primo maggio a 59 anni. C’è tanto amore nelle parole della madre. “Alex è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo – ha detto la mamma del campione intervistata da Repubblica appena tornata a Castel Maggiore da Padova - Alex è stato il massimo. Resta tanto amore. Mi stanno chiamando da tutto il mondo. Il telefono è pieno di messaggi”. Il dolore della mamma: “Non so come farò adesso”. C’è tanta vicinanza e affetto da parte di tutte le persone che hanno apprezzato il figlio: come sportivo, come uomo, come esempio di coraggio e forza di andare avanti sempre e comunque.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi, il dolore di mamma Anna: “Alle 12 stava bene, la sera non c'era più”. Gli ultimi giorni del campione

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