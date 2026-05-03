La signora Anna, prima di Alex, ha affrontato altri due lutti: quello della figlia Cristina, la sorella maggiore del campione morta adolescente in uno scontro stradale, e quello del marito Dino, fontaniere e l’idraulico per le aziende che se n’è andato per un tumore quando aveva poco più di cinquant’anni. «Sì, avevo già perso tanto, è così. Ho perso una figlia di 16 anni. E mio marito ne aveva appena 54 di anni. Le cose sono andate in questo modo. Però, insomma, avevo un’età diversa. Mi ero ripresa. Adesso è dura, è davvero dura». Insieme al dolore sussurrato di Anna c'è quello silenzioso di Daniela Manni, la moglie di Alex Zanardi, e del loro figlio Niccolò.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alex Zanardi: il «troppo dolore» della mamma Anna e il lutto silenzioso della moglie Daniela e del figlio Niccolò

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