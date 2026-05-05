A Padova si svolgono i funerali di Alex Zanardi, con circa duemila persone presenti, tra cui sportivi noti come Bebe Vio e Alberto Tomba. La cerimonia si tiene nella città natale del campione, che ha lasciato un segno nel mondo dello sport. L’evento rappresenta l’ultimo saluto ufficiale a Zanardi, ricordato da amici e colleghi come un esempio di determinazione e passione.

Padova si stringe attorno al suo campione. Duemila persone e tanti protagonisti dello sport – da Bebe Vio a Alberto Tomba – per l’ultimo saluto a Alex Zanardi. “Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa”, le parole commosse del figlio. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Alex Zanardi, addio al campione. I funerali a Padova

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