Addio ad Alex Zanardi martedì i funerali a Padova

Martedì 5 maggio alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, si terranno i funerali di Alex Zanardi. La cerimonia si svolgerà in presenza di familiari e amici. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle autorità locali. La salma sarà trasportata nella chiesa per la funzione religiosa.

Martedì 5 maggio alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, saranno celebrati i funerali di Alex Zanardi. Lo ha comunicato la famiglia, annunciando l’ultimo saluto a uno degli sportivi più amati e simbolici della storia italiana, capace di trasformare ogni prova.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

ALEX ZANARDI, ADDIO AL CAMPIONE CHE NON SI ARRESE MAI | 02/05/2026

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