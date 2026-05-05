Alex Marangon quasi tutti i partecipanti al rito sciamanico positivi all'ayahuasca in sette anche alla cocaina

Sono stati resi noti i risultati della perizia tossicologica sui capelli dei partecipanti a un rito sciamanico. Quasi tutti sono risultati positivi all’ayahuasca, mentre in sette casi sono state trovate tracce di cocaina. I campioni analizzati riguardano i partecipanti all’evento, senza nomi o dettagli specifici sui soggetti coinvolti. La relazione evidenzia la presenza di sostanze stupefacenti nei capelli esaminati.

I risultati della perizia tossicologica sui capelli dei partecipanti al rito sciamanico in cui è morto Alex Marangon confermano un uso generalizzato della sostanza psicotica che secondo gli inquirenti sarebbe alla base della violenta crisi che avrebbe spinto il 25enne al lanciarsi dalla terrazza dell'Abbazia di Vidor.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocainaSedici persone che hanno acconsentito agli esami risultano essere positive all'ayahuasca. Alex Marangon, “16 partecipanti al rito sciamanico positivi a sostanze psichedeliche: 7 anche alla cocaina”Si aggiunge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 25enne originario di Marcon, nel Veneziano, ritrovato senza vita il2... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; Il legale della famiglia Marangon: Vittoria della nostra linea, lo dovevamo ad Alex; Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; VIDOR | CASO ALEX MARANGON, QUASI TUTTI I PARTECIPANTI AL RITO, POSITIVI ALL’AYAHUASCA. Alex Marangon, quasi tutti i partecipanti al rito sciamanico positivi all’ayahuasca, in sette anche alla cocainaI risultati della perizia tossicologica sui capelli dei partecipanti al rito sciamanico in cui è morto Alex Marangon confermano un uso generalizzato della ... fanpage.it Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuascaLeggi su Sky TG24 l'articolo Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca ... tg24.sky.it Caso Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti al rito nell'abbazia di Vidor - facebook.com facebook Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com