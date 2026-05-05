Alex Marangon 16 partecipanti al rito sciamanico positivi a sostanze psichedeliche | 7 anche alla cocaina

Un nuovo sviluppo si aggiunge all’indagine sulla scomparsa e la morte di un giovane di 25 anni, ritrovato senza vita sul greto di un fiume in provincia di Treviso. Recenti analisi hanno evidenziato che 16 partecipanti a un rito sciamanico sono risultati positivi a sostanze psichedeliche, tra cui sette anche alla cocaina. La vicenda ha portato alla luce dettagli relativi a comportamenti e sostanze assunte dai partecipanti all’evento.

Si aggiunge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 25enne originario di Marcon, nel Veneziano, ritrovato senza vita il2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano. Secondo gli ultimi accertamenti della Procura di Treviso, basati su una perizia tossicologica condotta sui capelli di 17 partecipanti al raduno avvenuto nell’ex abbazia di Vidor, 16 di loro sarebbero risultati positivi al Dmt (Dimetiltriptammina e alle beta-carboline, i principi attivi dell’ ayahuasca, una bevanda di origine amazzonica vietata in Italia. In sette casi – come riportano Gazzettino, Tribuna di Treviso e Corriere del Veneto – cè stata inoltre riscontrata la presenza di cocaina, elemento che complica ulteriormente il quadro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alex Marangon, “16 partecipanti al rito sciamanico positivi a sostanze psichedeliche: 7 anche alla cocaina” Notizie correlate Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocainaSedici persone che hanno acconsentito agli esami risultano essere positive all'ayahuasca. Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologiciVIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologici; Il giallo della morte di Alex Marangon, 16 su 17 tutti positivi all’ayahuasca; Treviso Calcio in serie C, la promozione tra complimenti degli ex calciatori e cori dei tifosi nelle vie della città VIDEO; Alex Marangon 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca 7 alla cocaina Il risultato degli esami tossicologici. Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuascaLeggi su Sky TG24 l'articolo Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca ... tg24.sky.it Alex Marangon, 16 partecipanti della festa in Abbazia positivi alla ayahuasca, 7 alla cocaina. Il risultato degli esami tossicologiciVIDOR (TREVISO) - L’uso di droghe e sostanze stupefacenti fa da sfondo fino a diventare un elemento sempre più decisivo del giallo della morte di Alex Marangon, il barista 25enne ... ilgazzettino.it Caso Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti al rito nell'abbazia di Vidor - facebook.com facebook Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com