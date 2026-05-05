Alex Marangon ‘morto durante rito sciamanico per crisi psicotica’ | tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca

Durante un rito sciamanico, un uomo ha perso la vita a causa di una crisi psicotica che avrebbe coinvolto anche altri partecipanti, risultati tutti positivi all’uso di ayahuasca. La Procura ipotizza che la causa principale sia stata una reazione violenta allo stato psicotico, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto. Nessuna decisione è stata ancora presa sui responsabili o sulle eventuali responsabilità.

L’ipotesi al momento più accreditata dalla Procura è quella di una violenta crisi psicotica, dovuta ad un mix di cocaina e ayhauasca, che avrebbe portato la vittima a lanciarsi nel vuoto dalla terrazza dell’abbazia Un mix fatale in grado di far perdere la ragione. E’ questo quello che sarebbe accaduto adAlex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) trovato senza vita il 2 luglio 2024 sul greto del Piave. Da allora, si è parlato diun probabile “rito di purificazione” sul quale stanno emergendo sempre più dettagli. L’ultimo particolare delineerebbe un ulteriore scenario che potrebbe far luce sulle cause della morte di Marangon. Secondo quanto emerso, questo nuovo indizio arriva dalla perizia tossicologica richiesta dalla Procura di Treviso sui capelli di 17 partecipanti al “rito”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alex Marangon, ‘morto durante rito sciamanico per crisi psicotica’: tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca Notizie correlate Alex Marangon, quasi tutti i partecipanti al rito sciamanico positivi all’ayahuasca, in sette anche alla cocainaI risultati della perizia tossicologica sui capelli dei partecipanti al rito sciamanico in cui è morto Alex Marangon confermano un uso generalizzato... Alex Marangon, “16 partecipanti al rito sciamanico positivi a sostanze psichedeliche: 7 anche alla cocaina”Si aggiunge un nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Alex Marangon, il 25enne originario di Marcon, nel Veneziano, ritrovato senza vita il2... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alex Marangon: partecipanti quasi tutti positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina; Morte di Alex Marangon: dalla perizia emergono dettagli sulle droghe assunte durante il rito; Il legale della famiglia Marangon: Vittoria della nostra linea, lo dovevamo ad Alex; Morte di Alex Marangon, dalla perizia la verità sulle droghe. Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuascaLeggi su Sky TG24 l'articolo Alex Marangon morto durante rito sciamanico, tutti i partecipanti positivi all’ayahuasca ... tg24.sky.it Alex Marangon morto durante il rito sciamanico, i partecipanti positivi all'ayahuasca tranne unoIl 25enne di Marcon trovato morto sul greto del Piave avrebbe assunto l'erba sudamericana e cocaina, gettandosi dall'ex abbazia ... rainews.it «Sono risultati quasi tutti positivi all’ayahuasca». Questo il dato che emerge dalla perizia tossicologica sui capelli dei 17 presenti al rito sciamanico dell’Abbazia di Vidor, dove Alex Marangon, 25 anni, ha trovato la morte. I campioni, raccolti a poche settimane - facebook.com facebook Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com