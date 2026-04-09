Wec a Imola il Trofeo Bandini Special a Palazzo Sersanti | la star è il ferrarista Alessandro Pier Guidi
Giovedì 16 aprile alle 19:30, a Palazzo Sersanti in Piazza Matteotti, si svolgerà la terza edizione del Trofeo Bandini Special, un evento dedicato al mondo del FIA World Endurance Championship. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi della Terra dei Motori e vedrà come protagonista il pilota di Formula 1 della scuderia Ferrari. L’appuntamento si svolgerà nella sede storica di Palazzo Sersanti, nel centro di Imola.
Si rinnova il legame indissolubile tra la Terra dei Motori e l’endurance. Giovedì 16 aprile, alle ore19,30, la cornice di Palazzo Sersanti (Piazza Matteotti, 8) ospiterà la terza edizione del TrofeoBandini Special, l'esclusivo riconoscimento dedicato al mondo del Fia World EnduranceChampionship. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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