Wec a Imola torna il Trofeo Bandini Special | sarà premiato il campione del mondo della Ferrari Alessandro Pier Guidi
Giovedì 16 aprile alle 19:30 si terrà a Palazzo Sersanti a Imola la terza edizione del Trofeo Bandini Special, dedicato al campionato mondiale di endurance. L’evento si svolgerà nella cornice di Piazza Matteotti e coinvolgerà il mondo delle corse, in particolare il FIA World Endurance Championship. Tra i premiati ci sarà il pilota della Ferrari, campione del mondo nella categoria.
Si rinnova il legame indissolubile tra la Terra dei Motori e l’endurance. Giovedì 16 aprile, alle ore19,30, la cornice di Palazzo Sersanti (Piazza Matteotti, 8) ospiterà la terza edizione del TrofeoBandini Special, l'esclusivo riconoscimento dedicato al mondo del Fia World EnduranceChampionship. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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