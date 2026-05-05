Aldolà Chivalà live

Un concerto dal sapore unico, che combina musica dance, sonorità elettroniche e interventi di spoken word. Lo spettacolo si presenta come un’esperienza coinvolgente, capace di catturare l’attenzione del pubblico sin dalle prime battute. La performance si distingue per la sua energia e per l’uso di elementi diversi che creano un’atmosfera intensa e vibrante. È uno spettacolo che lascia un segno e che invita a vivere il momento senza distrazioni.

Un live irresistibile, un misto tra disco, elettronica e spoken word: qualcosa di talmente folgorante da non mollarvi più.Da VIVO! arrivano gli Aldolà Chivalà.Il progetto Aldolà Chivalà nasce nel 2009 dall’incontro tra il produttore artistico Mauro Romano e Aldo Laurenza. Aldo è una figura.🔗 Leggi su Pisatoday.it Discontinuo - Aldolà Chivalà live at Arci Calypso Sava 3/1/26 Notizie correlate Peekneek al nura! Aldolà chivalà live, dj set e mercatiniIl 25 Aprile riapriamo le porte di Nura e inauguriamo la nuova stagione estiva con un format tutto nuovo!Nasce PeekNeek: una giornata lenta, leggera... Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: ci prova Domeniconi | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: peekneek al nura! aldolà chivalà live + dj set e mercatini; Musica, socialità e lab nella nuova stagione del LUMEN - Laboratorio Urbano Mensola di Firenze; Mish Mash Festival Spin-Off: il 16 maggio a Macadam. Napoli, Aldolà Chivalà live al Pessoa Luna ParkIl progetto Aldolà Chivalà nasce nel 2009 dall’incontro tra il produttore artistico Mauro Romano e Aldo Laurenza. Aldo è solito provocare vivaci discussioni dopo le serate nei locali del centro di ... ilmattino.it Aldolà Chivalà live a Pessoa Luna ParkLa slam poetry arriva al Pessoa con Aldolà Chivalà, live il 6 luglio alle 21.00. L’ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata ... napolivillage.com Aldolà Chivalà - Discopatia. Disponibile in tutti gli stores digitali. - facebook.com facebook