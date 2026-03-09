Cesena-Milan 0-0 LIVE Primavera | ci prova Domeniconi | Pm Live

Nella partita della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena e Milan si sono affrontate senza reti. Durante il match, Domeniconi ha tentato diversi tiri verso la porta avversaria. La gara si è conclusa con un pareggio, senza altri episodi rilevanti da segnalare. La partita è stata trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi sul campo.