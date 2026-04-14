Peekneek al nura! Aldolà chivalà live dj set e mercatini

Il 25 aprile Nura riapre le sue porte, segnando l’inizio della stagione estiva con un evento chiamato PeekNeek. La giornata prevede musica dal vivo con uno spettacolo di Aldolà Chivalà, un dj set e mercatini. L’obiettivo è creare un momento di relax e socializzazione nel garden, offrendo un’esperienza all’insegna della buona musica e della convivialità. La giornata si presenta come un’occasione per vivere un’atmosfera leggera e piena di energia.