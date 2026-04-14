Peekneek al nura! Aldolà chivalà live dj set e mercatini
Il 25 aprile Nura riapre le sue porte, segnando l’inizio della stagione estiva con un evento chiamato PeekNeek. La giornata prevede musica dal vivo con uno spettacolo di Aldolà Chivalà, un dj set e mercatini. L’obiettivo è creare un momento di relax e socializzazione nel garden, offrendo un’esperienza all’insegna della buona musica e della convivialità. La giornata si presenta come un’occasione per vivere un’atmosfera leggera e piena di energia.
Il 25 Aprile riapriamo le porte di Nura e inauguriamo la nuova stagione estiva con un format tutto nuovo!Nasce PeekNeek: una giornata lenta, leggera e piena di energia, dedicata alla buona musica, alla convivialità e al piacere di vivere il nostro garden.Stendiamo il telo a scacchi: voi portate.🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Pasqua al porto tra mercatini di artigianato e dj set: arrivano “Fièra” ed “Elettro Pasqua”
Maccheronata, mercatini, luna park, dj set e spettacoli per la festa della PatronaSant’Agata sul Santerno si prepara a celebrare la propria patrona con una serie di eventi tradizionali e appuntamenti comunitari.