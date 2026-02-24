Dalle aule al supercomputer | gli studenti delle Aldini Valeriani conquistano Leonardo

Alessandro Dondi, Diego Ferventi ed Edoardo Meyer hanno portato il loro codice dalle aule all’interno di uno dei supercomputer più potenti al mondo. La causa di questa conquista risiede nel progetto sviluppato dagli studenti dell’Istituto Aldini Valeriani di Bologna, che ha vinto il primo premio in un prestigioso concorso internazionale. Il loro lavoro ha dimostrato come l’impegno scolastico possa tradursi in risultati concreti nel campo della tecnologia avanzata. Ora, il team si prepara a nuove sfide.

Il team bolognese vince la sfida regionale di calcolo ad alte prestazioni al Tecnopolo, battendo la concorrenza di dieci istituti scolastici Il codice scritto sui banchi di scuola che gira nel "motore" di uno dei computer più potenti del pianeta: è questo il traguardo raggiunto da Alessandro Dondi, Diego Ferventi ed Edoardo Meyer, gli studenti dell'Istituto Aldini Valeriani di Bologna che hanno conquistato il primo posto nel concorso di calcolo ad alte prestazioni "Usando Leonardo". Sotto la guida del professor Sandro Gallo, la squadra bolognese ha trionfato nella sfida svoltasi al Tecnopolo, dimostrando una straordinaria padronanza delle tecnologie HPC (High Performance Computing) e superando la concorrenza di altri nove istituti della regione.