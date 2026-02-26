La band segue le orme degli U2, dei Phish, dei Dead & Company, degli Eagles e dei Backstreet Boys con una una residency allo Sphere. La scorsa primavera, Kirk Hammett aveva parlato della possibilità di suonare nell’arena, dicendo che era un “ottimo esempio di come i luoghi stanno cambiando”, aggiungendo che: “Si tratta di sfruttare al massimo la tecnologia moderna, per aumentare notevolmente i livelli di produzione e intrattenimento, collegandola all’intelligenza artificiale e rendendola un’esperienza folle.”Ulrich in seguito confermava che il gruppo stava prendendo in considerazione lo Sphere, spiegando che gli sarebbe piaciuto farlo. Robert Trujillo, nel frattempo, ha detto che le “possibilità sono infinite” sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo i rumours degli ultimi mesi arriva l’ufficialità: i Metallica hanno annunciato una residency allo Sphere di Las Vegas

