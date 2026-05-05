Alcune zone di Santa Maria Nuova senza internet | segnalati disservizi sulla rete

A Santa Maria Nuova di Bertinoro, diverse famiglie stanno vivendo disagi a causa di un'interruzione della connessione Internet. I problemi riguardano alcune zone del paese e sono stati causati da un guasto sulla linea Telecom. La società ha segnalato che i lavori di riparazione sono ancora in corso e che il ripristino della connessione potrebbe richiedere del tempo. La situazione ha suscitato segnalazioni da parte degli utenti interessati.

Disagi a Santa Maria Nuova di Bertinoro, dove da diversi giorni numerose famiglie si trovano senza connessione internet a causa di un problema sulla linea Telecom. Alla redazione sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini e cittadine che denunciano un disservizio prolungato che, al momento.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessateSi entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su... Guasto improvviso sulla condotta regionale: alcune zone di Benevento a seccoQuesta mattina irregolarità nell’erogazione idrica a causa di un guasto improvviso sulla condotta regionale. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Municipi, oggi la sesta giunta itinerante nel Medio Levante. Sindaca Salis: Avviato iter per realizzazione dello skate park ai giardini Govi e al lavoro con FIPAV per centro federale di beach volley a Capo Marina; Approvata la variazione di bilancio 2026, Biancani e Pozzi: Risorse importanti anche per le manutenzioni di scuole, impianti sportivi, fossi e ulteriori risorse integrate per i cantieri della cultura; Fiera di Santa Croce, domenica 3 maggio 100 bancarelle in centro storico / Notizie / Novità / Homepage; Stagione balneare 2026, le date di apertura degli stabilimenti, regione per regione. Basilica di Santa Maria Nuova: aperta la porta santa del giubileoUna processione partita dalla chiesa di San Pietro, che ha attraversato la città, ha portato i fedeli, le autorità civili e i sacerdoti nel cortile del quadriportico, che anticipa l’ingresso alla ... ilgiorno.it Il direttore della pneumologia del Santa Maria Nuova di Reggio Nicola Facciolongo spiega l'operazione che nei giorni scorsi ha consentito di liberate le vie aeree alla piccola paziente - facebook.com facebook