Alcune zone di Santa Maria Nuova senza internet | segnalati disservizi sulla rete

Da forlitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Maria Nuova di Bertinoro, diverse famiglie stanno vivendo disagi a causa di un'interruzione della connessione Internet. I problemi riguardano alcune zone del paese e sono stati causati da un guasto sulla linea Telecom. La società ha segnalato che i lavori di riparazione sono ancora in corso e che il ripristino della connessione potrebbe richiedere del tempo. La situazione ha suscitato segnalazioni da parte degli utenti interessati.

Disagi a Santa Maria Nuova di Bertinoro, dove da diversi giorni numerose famiglie si trovano senza connessione internet a causa di un problema sulla linea Telecom. Alla redazione sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini e cittadine che denunciano un disservizio prolungato che, al momento.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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