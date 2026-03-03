Questa mattina alcune zone di Benevento hanno vissuto problemi di approvvigionamento idrico a causa di un guasto improvviso sulla condotta regionale. L'interruzione ha determinato una temporanea carenza d'acqua in alcune aree della città. I tecnici sono intervenuti per riparare il danno e ripristinare il servizio. La situazione ha causato disagi tra i residenti interessati.

Questa mattina irregolarità nell’erogazione idrica a causa di un guasto improvviso sulla condotta regionale. Si potrebbero verificare fenomeni di bassa pressione e mancanza d’acqua. Questo è quanto comunica Gesesa. Già sospesa l’erogazione per la zona di Capodimonte (incluso Ponte Valentino – Zona ASI – fino a contrada Saglieta) Stessa cosa per via Avellino e traverse e via Saragat e traverse. NELLE STESSE ORE SI POTRANNO VERIFICARE DISAGI NELLE CONTRADE NORD. * Contrade: Coluonni, San Cumano, Nord (incluse Francavilla, Bonavita, Imperatore, ecc.) * Zone: Torre Palazzo, San Vitale, Olivola, Sant’Angelo a Piesco, San Liberatore, Monteguardia. DALLE ORE 09. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guasto improvviso sulla condotta regionale: alcune zone di Benevento a secco

Emergenza idrica: guasto improvviso, rubinetti a secco in diverse zone di LecceLECCE – Un guasto imprevisto alla rete idrica di Lecce sta causando notevoli disagi in diverse aree della città.

Guasto improvviso, manca l’acqua in due comuni della provincia di Latina. Le zone interessateManca l’acqua in alcune zone di due comuni della provincia pontina per un guasto.

Altri aggiornamenti su Guasto improvviso

Temi più discussi: SANTA MARIA CAPUA VETERE – Guasto alla condotta idrica in via Sturzo, rubinetti a secco in tutta la citta: si salvano soli i residenti del Rione; Catanzaro, due guasti alle condotte: disservizi idrici su acquedotti Alli–Passante e Corace; Emergenza idrica, disservizi lungo le linee acquedottistiche tra Catanzaro e Borgia; Lavori al centro e alle zone alte di Salerno: doppia sospensione idrica, la mappa dei disagi.

Abbanoa, in corso sostituzione integrale della condottaPer evitare eventuali nuove rotture, i tecnici di Abbanoa hanno deciso di sostituire integralmente il tratto della condotta di via Salinieri, a Cagliari, interessato questa mattina da un guasto ... ansa.it

Si rompe una condotta, il Poetto e altri 4 quartieri senz'acquaPer evitare eventuali nuove rotture, i tecnici di Abbanoa hanno deciso di sostituire integralmente il tratto della condotta di via Salinieri, a Cagliari, interessato questa mattina da un guasto ... rainews.it

SOSPENSIONE IDRICA Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Simbrivio, in viale delle Pioppelle nel comune di Piglio, si sta verificando una sospensione del flusso idrico. Data e orario - facebook.com facebook