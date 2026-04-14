Ascolti tv 13 aprile chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella
Lunedì 13 aprile, le reti televisive italiane hanno proposto due programmi molto attesi. Su Canale 5 è andato in onda il primo episodio della serie I Cesaroni, mentre su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata della serie La buona stella. Gli ascolti del giorno si sono concentrati su queste due produzioni, che si sono sfidate nel prime time. I dati ufficiali sui risultati sono stati diffusi poco dopo la conclusione delle trasmissioni.
Gli ascolti tv di lunedì 13 aprile. Su Canale 5 in onda il debutto de I Cesaroni, mentre su Rai 1 spazio alla prima puntata della serie tv La buona stella. In access prime time, la sfida consueta tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tu ascolti il mio cuore malato [...] non dar retta al suo ritmo guasto e malato: il mio cuore è buono, perché tu ci sei dentro. [...] *** Veglio i tuoi occhi Con mani ormai vecchie stringo le tue mani, con occhi ormai vecchi veglio i tuoi occhi. Mentre morivano mondi, a - facebook.com facebook
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