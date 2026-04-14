Ascolti tv 13 aprile chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella

Lunedì 13 aprile, le reti televisive italiane hanno proposto due programmi molto attesi. Su Canale 5 è andato in onda il primo episodio della serie I Cesaroni, mentre su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata della serie La buona stella. Gli ascolti del giorno si sono concentrati su queste due produzioni, che si sono sfidate nel prime time. I dati ufficiali sui risultati sono stati diffusi poco dopo la conclusione delle trasmissioni.