Ascolti tv 13 aprile chi ha vinto tra I Cesaroni e La buona stella

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile, le reti televisive italiane hanno proposto due programmi molto attesi. Su Canale 5 è andato in onda il primo episodio della serie I Cesaroni, mentre su Rai 1 è stata trasmessa la prima puntata della serie La buona stella. Gli ascolti del giorno si sono concentrati su queste due produzioni, che si sono sfidate nel prime time. I dati ufficiali sui risultati sono stati diffusi poco dopo la conclusione delle trasmissioni.

Gli ascolti tv di lunedì 13 aprile. Su Canale 5 in onda il debutto de I Cesaroni, mentre su Rai 1 spazio alla prima puntata della serie tv La buona stella. In access prime time, la sfida consueta tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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