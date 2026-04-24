Due giorni fa, alcuni organi di stampa hanno riportato che nel centro per migranti di Gjader, in Albania, nulla sarebbe cambiato e che il progetto sarebbe ancora incompatibile con le norme dell’Unione europea. La questione ha attirato l’attenzione anche della Corte europea di giustizia, che ha deciso di mettere a tacere le accuse di danni erariali rivolte alle autorità locali coinvolte nella gestione del centro.

Appena due giorni fa sui soliti organi di stampa amici delle procure si commentava con una certa soddisfazione che nel centro per migranti di Gjader, in Albania, «non è cambiato nulla» e che «il progetto originale resta incompatibile con il diritto Ue». Sul Fatto quotidiano si parlava di questi Cpr associandoli a «una colossale truffa agli italiani» e la missione di lunedì dei parlamentari di Fdi, andati a rendersi conto di persona del funzionamento delle contestate strutture, veniva definita una «messinscena» facilmente smontabile in quanto a numero dei rimpatri e migranti trasferimenti. Dal 2023, da quando sono state realizzate le due strutture per stranieri nel Paese amico guidato dal socialista Edi Rama, il centrosinistra non ha perso occasione per smontare l’iniziativa fortemente voluta dal governo Meloni, utilizzando vari argomenti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Centri in Albania, la corte Ue zittisce chi gridava al danno erariale

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