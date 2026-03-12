Albalonga calcio Savioli | L’obiettivo è quello dei play off ci teniamo tanto

L’Albalonga calcio si prepara alla ripresa del campionato dopo la pausa per il Torneo di Viareggio, durante la quale la squadra ha partecipato con la Rappresentativa di serie D. La sfida imminente si giocherà domenica sul campo del Cos Sarrabus, e il direttore sportivo ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è raggiungere i playoff.

Albano (Rm) – L’Albalonga ha messo nel mirino il ritorno in campo. Superata la sosta per il Torneo di Viareggio in cui è stata impegnata la Rappresentativa di serie D, la formazione castellana sta preparando il match di campionato di domenica prossima sul difficile campo del Cos Sarrabus Ogliastra. “In Sardegna sono sempre gare difficili e trasferte complicate – dice Matteo Savioli, centrocampista classe 2006 – Prima della sosta venivamo da un bel periodo con 13 punti conquistati su 15 disponibili, sarebbe stato meglio continuare a giocare, ma abbiamo colto l’occasione per rifiatare e ricaricare le batterie in vista del finale di campionato. Avremo di fronte un’ottima squadra che è dietro di noi di quattro punti, quindi si tratta di uno scontro diretto vero e proprio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

