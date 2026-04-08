Albalonga calcio Succi | Siamo in zona play off e vogliamo rimanerci fino all’ultimo

L’Albalonga calcio ha concluso la settimana di Pasqua con una vittoria di 4-0 contro l’Ischia nel turno di giovedì scorso. La squadra, guidata dal presidente Bruno Camerini, si trova attualmente in zona play-off e punta a mantenere questa posizione fino alla fine del campionato. Il tecnico e i giocatori si sono detti soddisfatti del risultato e mirano a proseguire su questa strada.

Albano (Rm) – L’Albalonga ha trascorso una serena Pasqua. I ragazzi del presidente Bruno Camerini hanno conquistato uno squillante successo nel turno di giovedì scorso, travolgendo con un netto 4-0 l’Ischia. A parlare della sfida coi campani e del finale di stagione è il centrocampista classe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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