Marzo Donna oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminile

A Venezia, durante il mese di marzo, si svolgono più di cento eventi dedicati alle donne, distribuiti su tutto il territorio comunale. La rassegna “Marzo Donna” prosegue fino ad aprile, offrendo una serie di appuntamenti che coinvolgono vari spazi e comunità locali. L'iniziativa si ripete anche quest'anno, con eventi pensati per celebrare e affrontare temi legati alle donne.

Un ricco cartellone di iniziative in tutto il territorio comunale. Il programma propone spettacoli teatrali, concerti, rassegne cinematografiche, incontri Anche quest'anno la rassegna “Marzo Donna” accompagnerà Venezia fino ad aprile con oltre 100 appuntamenti diffusi sull'intero territorio comunale. L'iniziativa è promossa dalla presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con le municipalità e numerose associazioni e istituzioni culturali cittadine. Il programma propone spettacoli teatrali, concerti, performance artistiche e di danza, rassegne cinematografiche, manifestazioni sportive e culturali, oltre a incontri e conferenze dedicati a salute, scienza, politica, storia, diritti e contrasto alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Roma Capodarte 2026, oltre 100 eventi per celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea CostituenteRoma, 25 dicembre 2025 – La celebrazione dell’80º anniversario dell’Assemblea Costituente (1946-2026) è il tema centrale di Roma Capodarte 2026.

A Falconara al via 'Marzo Donna', un mese di cultura, musica e riflessione dedicato alla figura femminileFALCONARA - Torna da domenica primo marzo la rassegna ‘Marzo Donna 2026’, il programma di iniziative culturali promosso dal Comune di Falconara in...

Cold CEO rejects 100 women but falls for a rural fortune teller girl

Contenuti utili per approfondire Marzo Donna

Temi più discussi: Marzo Donna 2026: oltre 100 eventi per il mese delle donne; Giornata internazionale della donna, le iniziative del Comune di Pistoia; La Repubblica delle donne a 80 anni dal voto: oltre 80 eventi in città. Il programma; Il 9 marzo sciopero nei settori della conoscenza.

Marzo Donna tutto l’anno: a Vimercate oltre 40 eventi tra cultura, arte e benessereDal 28 febbraio al 2 giugno, un ricco programma di iniziative per valorizzare il ruolo femminile attraverso mostre, incontri, spettacoli e momenti di riflessione. mbnews.it

Presentato il cartellone del Marzo Donna 2026: oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminileÈ stato presentato questo pomeriggio, al Municipio di Mestre, il cartellone delle iniziative di Marzo Donna 2026, rassegna che anche quest'anno accompagnerà la città fino ad aprile con oltre 100 app ... live.comune.venezia.it

Marzo Donna 2026: un mese di cultura, diritti e partecipazione per la città. Il calendario degli eventi al Centro Donna #livorno #centrodonna - facebook.com facebook

27/2/26. CAVARZERE: MARZO DONNA. Il Comune, attraverso l’assessorato pari opportunità, presenta “Marzo Donna 2026”,ricco calendario di iniziative dedicate ai diritti delle donne e al contrasto della violenza di genere che accompagnerà la città per tutto il x.com