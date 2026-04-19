Il Ciclone passa piglia e porta via Tappami Levante ola ola ola vo a dormire nell' aiola piripì | le frasi indimenticabili di un film senza tempo

Il 19 aprile 2026 a Firenze si parla di un film considerato un classico. Le sue frasi sono diventate memorabili, spesso citate e imitate. Il film è stato descritto come una poesia, capace di rimanere impressa nel ricordo di chi lo ha visto. La narrazione, ricca di citazioni iconiche, si distingue per il suo modo di raccontare storie e personaggi. La pellicola continua a essere oggetto di discussioni tra appassionati e critici.

Firenze, 19 aprile 2026 – Un film che, per certi versi, è diventato una poesia. Di quelle che si recitano a memoria. “Il ciclone” compie 30 anni ma in Toscana rivive ogni giorno grazie alle sue battute indimenticabili. Il capolavoro firmato Leonardo Pieraccioni, è infatti rimasto nel cuore e nella memoria dei più grazie agli scambi ironici, e mai scontati, tra i suoi protagonisti. Ritmo, comicità, cuore: una ricetta indelebile per le migliaia di persone che in tutto questo tempo hanno visto, rivisto e rivisto ancora un film che nel 1996 è stato campione di incassi. I protagonisti. Vita che scorre lenta, giorni uguali l’uno all’altro, una quotidianità fatta di lavoro e routine di paese dove, come dice lo stesso Pieraccioni (Levante) nel film: “Si fa presto a diventare personaggi”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Ciclone passa, piglia e porta via. Tappami Levante, ola ola ola vo a dormire nell'aiola, piripì: le frasi indimenticabili di un film senza tempo Il ciclone Tappami Levante tappami se tu mi vuoi bene!, Notizie correlate L'improvvisazione teatrale fa "Onda": a Torino arriva la prima edizione di OLA! FestPer la prima volta, le principali realtà dell'improvvisazione torinese si uniscono per dare vita a un evento corale dedicato alla collettività e alla... “Per il Sì votano massoni, imputati e indagati”: Gratteri nell’occhio del ciclone per le frasi sul ReferendumLe parole di Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, sul referendum della giustizia del 22-23 marzo hanno scatenato un terremoto politico.