Rivignano Teor festa di comunità | volontariato e inclusione per un pomeriggio di solidarietà friulana

A Rivignano Teor, una festa di comunità si è svolta domenica scorsa per promuovere il volontariato e l’inclusione tra i residenti. La manifestazione ha attirato molte persone, che hanno partecipato a giochi, laboratori e momenti di condivisione. Un evento che ha rafforzato il senso di appartenenza e ha coinvolto anche alcune associazioni locali, come i volontari della protezione civile e le squadre di giovani. La giornata si è conclusa con un pranzo collettivo, che ha visto la partecipazione di decine di famiglie della zona.

Festa della Comunità a Rivignano Teor: un pomeriggio di solidarietà e inclusione nel cuore del Friuli. Domenica 22 febbraio, il ricreatorio parrocchiale di Rivignano Teor (Friuli Venezia Giulia) si animerà di giochi, allegria e condivisione grazie alla Festa della Comunità, un evento promosso dal Gruppo di Volontariato Vincenziano locale. L'iniziativa, aperta a tutti, mira a rafforzare il tessuto sociale e offrire un momento di svago e convivialità, con l'animazione del gruppo AnimaSogni. Un'eredità di impegno sociale. L'evento si inserisce nella lunga tradizione di impegno sociale portata avanti dall'Associazione Internazionale di Carità, fondata da San Vincenzo De' Paoli nel XVII secolo.