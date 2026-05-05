Al via la demolizione dell’ex albergo Miramonti

Lunedì 4 maggio sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex albergo Miramonti, situato alle porte di Pieve Tesino. La struttura, che per diversi anni è rimasta vuota, sta ora venendo smantellata. La demolizione si svolge nel rispetto delle procedure previste e riguarda l’intera costruzione. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento è stato comunicato fino a questo momento.

Sono iniziati lunedì 4 maggio i lavori per la demolizione dell’ex albergo Miramonti, la storica struttura alle porte di Pieve Tesino che per diversi anni è rimasta inutilizzata. La consegna del cantiere è avvenuta nel corso della mattinata in presenza del presidente della Provincia di Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Al via lunedì la demolizione dell’edificio del "Serpente"Al via lunedì prossimo le operazioni di demolizione dell’edificio noto come "del Serpente": un intervento che interesserà l’area compresa tra via Le... Parte la demolizione dell’ex Galbani: rinascerà identica e a uso pubblicoAl via i lavori per demolire l'ex stabilimento Galbani: era troppo compromesso per recuperarlo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tesino, al via la demolizione dell’ex hotel Miramonti: al suo posto un parcheggio da 42 posti auto; ? Al via la demolizione dell’ex albergo Miramonti; Pieve Tesino: al via la demolizione dell’ex albergo Miramonti, spazio per un nuovo parcheggio; A Pieve Tesino iniziati i lavori per demolire l’ex albergo Miramonti. Al suo posto un parcheggio. Via alla demolizione dell'ex albergo: al suo posto un parcheggio pubblico. Così si rimette in moto una zona strategicaPIEVE TESINO. Un intervento molto atteso, che intende riorganizzare l’area dell’ex albergo Miramonti, all’ingresso del paese di Pieve Tesino e che prevede la demolizione dello stesso, da molti anni in ... ildolomiti.it Pieve Tesino, il vecchio albergo Miramonti lascia spazio a un parcheggioÈ iniziata a Pieve Tesino la demolizione dell’ex albergo Miramonti. Al suo posto verrà costruito un parcheggio da 42 posti auto a servizio di residenti, visitatori e, in futuro, degli utenti della nuo ... rainews.it Ristorante Miramonti Ritornato | Corio - facebook.com facebook