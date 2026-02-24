Parte la demolizione dell’ex Galbani | rinascerà identica e a uso pubblico

La demolizione dell’ex stabilimento Galbani a Melzo è iniziata a causa della sua dismissione e del deterioramento della struttura. I lavori, situati in via Cavour di fronte alla stazione ferroviaria, mirano a rimuovere l’edificio per lasciar spazio a un nuovo progetto pubblico. La decisione di abbattere l’edificio, che sarà ricostruito identico e destinato a funzioni civiche, ha coinvolto l’amministrazione locale. La prima fase dei lavori si è appena avviata.

Sono partiti i lavori per la demolizione dell'ex stabilimento Galbani a Melzo, nella Città metropolitana di Milano, davanti alla stazione ferroviaria in via Cavour. L'impresa ha fatto partire le ruspe lunedì mattina, 23 febbraio. L'abbattimento dello stabile si è reso necessario perché troppo compromesso dal punto di vista strutturale per poterlo recuperare. C'è però un progetto che prevede la fedele ricostruzione (dimensionale ed estetica) dello stabilimento, che poi avrà un uso pubblico.

Demolizione e ricostruzione, come rinascerà l'ex centro delle Poste a oltre 20 anni dalla chiusuraDopo oltre vent’anni dalla chiusura, il progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex centro delle Poste sta finalmente prendendo forma.

La rinascita dell’area ex Galbani: "Un pezzo di città che si trasforma"L'area ex Galbani si sta trasformando, simbolo di una significativa rinascita urbana.

