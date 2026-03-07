Al via lunedì la demolizione dell’edificio del Serpente

Lunedì prossimo inizieranno le operazioni di demolizione dell’edificio conosciuto come

Al via lunedì prossimo le operazioni di demolizione dell’edificio noto come "del Serpente": un intervento che interesserà l’area compresa tra via Le Povere, via Gentile e via Saffi. Per garantire il corretto svolgimento del cantiere in condizioni di massima sicurezza, l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità che resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori, stimata in circa un mese. Nello specifico, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata attivo 24 ore su 24 in via Saffi, via Gentile (nel tratto tra via Santa Caterina e il civico 15) e in via Le Povere (tra via Gentile e piazza Manin), con il coinvolgimento di alcuni stalli di sosta solitamente disponibili in piazza Manin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

