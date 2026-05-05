Al via il cantiere per realizzare Pedemontana | strade chiuse e come cambia la viabilità

Da oggi e fino al 18 maggio, nella zona ovest di Desio si verificano modifiche alla viabilità a causa dei lavori per la realizzazione della Pedemontana lombarda. Durante questo periodo, alcune strade vengono chiuse per consentire l'avanzamento del cantiere. Le autorità hanno comunicato le variazioni temporanee alla circolazione, invitando gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni sul posto.

Lavori in arrivo per la realizzazione Pedemontana lombarda e modifiche alla viabilità dall'11 al 18 maggio per la zona ovest di Desio. È quanto reso noto in una ordinanza della giunta comunale emanata il 28 aprile dal settore polizia locale. L’intervento prevede chiusure e deviazioni articolate.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Colosso Pedemontana, sopralluogo sul cantiere: 300 operai al lavoro per realizzare le gallerieArcore (Monza Brianza), 10 aprile 2026 – Dentro Pedemontana, in quella che sarà la galleria Arcore 3, Tratta C, 150mila metri cubi di terreno smosso,... Gigi D’Alessio al PalaRescifina, cambia la viabilità: strade chiuse, parcheggi e percorsi obbligati per il doppio concertoMessina si prepara al doppio appuntamento musicale con Gigi D’Alessio e la tournée “Gigi Palasport”, in programma il 24 e 25 aprile al PalaRescifina,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via il cantiere per realizzare Pedemontana: strade chiuse e come cambia la viabilità; Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano; I lavori di Pedemontana cambiano la viabilità; Pedemontana, caos lavori: Vogliamo trasparenza. Novedrate, per la viabilità al via altri tre interventi«Novedrate: per la viabilità al via altri tre interventi». Il sindaco di Novedrate Serafino Grassi cerca, a proposito del parziale stralcio della Pedemontana verso Bergamo e del pedaggio lungo la Mila ... laprovinciadicomo.it A Lissone i nodi di Pedemontana. Il cantiere avanza: Fuori i datiStasera l’assemblea a Santa Margherita, i cittadini chiedono i risultati del monitoraggio dell’aria. Nel mirino anche il pedaggio sulla tratta che sarà realizzata sulla Milano-Meda e la contestata D ... ilgiorno.it Presentazione Risoluzione 22 sul Tribunale della Pedemontana Veneta Intervista al consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente), che ha presentato la Risoluzione. - facebook.com facebook