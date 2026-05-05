Al Teatro Totò Davide Ferri Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno con Patrimonio all’Italiana

Al Teatro Totò si è tenuto lo spettacolo “Patrimonio all’Italiana”, con protagonisti Davide Ferri, Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno. Lo spettacolo si inserisce nel panorama della comicità napoletana, mescolando momenti di umorismo a temi legati alle vicende umane, tra avidità, equivoci e segreti. La rappresentazione ha portato in scena un’interpretazione che ha coinvolto il pubblico con un ritmo vivace e una narrazione ricca di colpi di scena.

Nel grande mosaico della comicità partenopea esiste una linea sottile dove il sorriso si intreccia alle miserie dell’uomo, trasformando la scena in un gioco teatrale fatto di avidità, equivoci e verità nascoste. È proprio su questo terreno, antico e sempre attuale, che il Teatro Totò continua la sua stagione artistica accogliendo, da venerdì 8 a domenica 17 maggio (feriali ore 21; doppio appuntamento il sabato alle 17.30 e alle 21; domenica ore 18) “Patrimonio all’Italiana”, nuova e spassosa commedia scritta da Edoardo Guadagno e Gaetano Liguori che ne firma anche la regia, proposta dalla Compagnia Stabile del Totò. Uno spettacolo che già dal titolo richiama il gusto antico della farsa partenopea, quella capace di affondare le mani nei vizi dell’uomo come l’avidità, l’inganno e la sete di denaro.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Totò Davide Ferri, Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno con “Patrimonio all’Italiana” Notizie correlate Davide Ferri, Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno in scena al Totò con “Patrimonio all'Italiana”Nel grande mosaico della comicità partenopea esiste una linea sottile dove il sorriso si intreccia alle miserie dell’uomo, trasformando la scena in... Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletanoAl Teatro Totò in scena Peppe Barra con lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Davide Ferri, Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno in scena al Totò con Patrimonio all'Italiana; Tutti uniti per Domenico: quaranta artisti con Francesco Merola al Teatro Totò per la Fondazione Caliendo; Maggio in scena a Sala Ichòs teatro, musica e visioni contemporanee - Napoli Village - Quotidiano di; United for Domenico: A Night of Heartfelt Tribute at Teatro Totò. Al Teatro Totò Davide Ferri, Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno con Patrimonio all’ItalianaNel grande mosaico della comicità partenopea esiste una linea sottile dove il sorriso si intreccia alle miserie dell’uomo, trasformando la scena in un gioco ... 2anews.it Tutti uniti per Domenico: quaranta artisti con Francesco Merola al Teatro TotòSono decine, oltre quaranta, gli artisti che hanno risposto alla chiamata di Francesco Merola per I figli… so' pezzi 'e core – Tutti uniti per Domenico, la ... napolivillage.com Dall’8 al 17 Maggio Compagnia Stabile del Teatro Totò PATRIMONIO ALL’ITALIANA Un omicidio, un complotto di famiglia ed una eredità smisurata…un triangolo di eventi nel quale centro si trovano Enzuccio e Pippotto. Il posto in cui non vorrebbero mai stare - facebook.com facebook