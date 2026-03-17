Al Teatro Totò, Peppe Barra presenta lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”. Lo spettacolo combina memorie, musica e poesia, portando in scena un grande interprete napoletano. La performance si concentra sui ricordi e le riflessioni dell’artista, coinvolgendo il pubblico con un racconto che unisce diversi aspetti della sua esperienza artistica. La rappresentazione è in programma per questa sera.

Al Teatro Totò in scena Peppe Barra con lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”. Mercoledì 18 marzo, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Totò accoglierà una presenza che appartiene ormai alla storia più viva e palpitante della scena napoletana: Peppe Barra. Con una serata unica e preziosa, il grande artista presenterà lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”, un racconto teatrale che ha il sapore della memoria e il ritmo imprevedibile della vita. Barra, maestro assoluto del teatro musicale e interprete tra i più originali della tradizione partenopea, sceglie la forma intima del dialogo con il pubblico per ripercorrere le pagine più significative della propria esistenza artistica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletano

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