Davide Ferri Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno in scena al Totò con Patrimonio all' Italiana

Tre attori sono protagonisti di uno spettacolo al teatro Totò, intitolato “Patrimonio all'Italiana”. La rappresentazione si svolge nel contesto della comicità napoletana, mescolando momenti di leggerezza a temi più complessi legati alle ambizioni e alle difficoltà umane. La scena presenta una serie di situazioni che coinvolgono avidità, equivoci e verità celate, creando un mosaico di emozioni e riflessioni.

Nel grande mosaico della comicità partenopea esiste una linea sottile dove il sorriso si intreccia alle miserie dell’uomo, trasformando la scena in un gioco teatrale fatto di avidità, equivoci e verità nascoste. È proprio su questo terreno, antico e sempre attuale, che il Teatro Totò continua la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Peppe Barra al Teatro Totò: memorie, musica e poesia di un grande mattatore napoletanoAl Teatro Totò in scena Peppe Barra con lo spettacolo “Buonasera a tutti dai miei disordinati appunti”. Al Teatro Totò la comicità di Lanzuise e Turco: in scena con “Fatti un amico”NAPOLI – Prosegue la stagione in abbonamento del Teatro Totò che, da venerdì 13 a domenica 15 marzo (con doppia replica il sabato), accoglie sul...