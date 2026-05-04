Davide Ferri Peppe Laurato ed Edoardo Guadagno in scena al Totò con Patrimonio all' Italiana

Da napolitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre attori sono protagonisti di uno spettacolo al teatro Totò, intitolato “Patrimonio all'Italiana”. La rappresentazione si svolge nel contesto della comicità napoletana, mescolando momenti di leggerezza a temi più complessi legati alle ambizioni e alle difficoltà umane. La scena presenta una serie di situazioni che coinvolgono avidità, equivoci e verità celate, creando un mosaico di emozioni e riflessioni.

Nel grande mosaico della comicità partenopea esiste una linea sottile dove il sorriso si intreccia alle miserie dell’uomo, trasformando la scena in un gioco teatrale fatto di avidità, equivoci e verità nascoste. È proprio su questo terreno, antico e sempre attuale, che il Teatro Totò continua la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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