Al Teatro Acacia debutta La balena più grande del mondo | incontro tra scienza radici e identità

Lunedì 11 maggio al Teatro Acacia va in scena La balena più grande del mondo, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Agostino Pannone e Gennaro Guazzo. La produzione affronta temi legati alla scienza, alle radici e all’identità, offrendo un’esperienza teatrale che coinvolge il pubblico. La rappresentazione si inserisce nella programmazione del teatro locale e rappresenta un nuovo debutto per gli artisti coinvolti.

Debutta lunedì 11 maggio al Teatro Acacia lo spettacolo La balena più grande del mondo, scritto, diretto e interpretato da Agostino Pannone insieme a Gennaro Guazzo. Sostenuto da Diana Or.i.s Centro di produzione, il testo ha vinto il Primo Premio Nazionale di drammaturgia “Maricla Boggio”.La.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Radici e modernità, un’alleanza per salvare i dialetti. Tessere del grande mosaico dell’identità italiana Drupi in concerto a Napoli al Teatro AcaciaDrupi sarà al Teatro Acacia con il tour celebrativo “50 anni da Piccola e Fragile”, un concerto-evento che ripercorre mezzo secolo di carriera e di... Contenuti di approfondimento Si parla di: 28 aprile – TEATRO POLITEAMA – Lecce – Crescere la guerra- di Francesco Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo. «Inside You»: debutto al Teatro Acacia per il musical che emoziona il Sud ItaliaDebutta il 15 febbraio al Teatro Acacia di Napoli «Inside you», un progetto unico e originale firmato «Ma dove vivono i cartoni?», un musical inedito per riflettere e commuoversi. Lo scopo: avvicinare ... ilmattino.it Lirico – Piano Solo, il concerto di Danilo Rea al Teatro Acacia per la ScarlattiSi intitola Lirico – Piano Solo il concerto del pianista Danilo Rea in scena mercoledì 6 maggio (ore 20.30) al Teatro Acacia di Napoli, evento tra i più attesi della stagione musicale dell’ ... napoli.repubblica.it