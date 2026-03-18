Un artista celebra il suo cinquantesimo anniversario di carriera con un concerto a Napoli. L’appuntamento è al Teatro Acacia, dove l’artista proporrà i brani più famosi e i momenti salienti di mezzo secolo di musica. L’evento fa parte del tour intitolato “50 anni da Piccola e Fragile”, un’occasione per ascoltare dal vivo i successi che hanno segnato la sua lunga attività.

Drupi sarà al Teatro Acacia con il tour celebrativo “50 anni da Piccola e Fragile”, un concerto-evento che ripercorre mezzo secolo di carriera e di successi. Il tour celebra i 50 anni dall’uscita di “Piccola e Fragile”, il brano che nel 1974 consacrò Drupi al grande pubblico, diventando uno dei simboli della canzone melodica italiana e conquistando le classifiche in Italia e all’estero. Da allora l’artista ha costruito un percorso musicale ricco di successi, interpretando canzoni che hanno attraversato generazioni. Sul palco del Teatro Acacia, Drupi porterà un viaggio musicale tra i suoi brani più celebri, tra cui Sereno è, Sambariò, Vado via e naturalmente Piccola e Fragile, alternando momenti di grande intensità emotiva a racconti e ricordi di una carriera lunga cinquant’anni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Drupi in concerto a Napoli al Teatro Acacia

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