Al Sant’Orsola c' è una nuova sperimentazione sui disturbi respiratori

Al policlinico Sant’Orsola di Bologna è in corso una nuova sperimentazione dedicata ai disturbi respiratori, denominata Recap (Respiratory cancers and diseases due to air pollution). Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU, mira a studiare le patologie respiratorie legate all’inquinamento dell’aria. La ricerca coinvolge professionisti e strutture specializzate nello studio delle malattie respiratorie e si concentra sull’impatto ambientale sulla salute.

Al policlinico Sant’Orsola di Bologna c’è una nuova sperimentazione sui disturbi respiratori. Il progetto si chiama Recap (Respiratory cancers and deseases due to air pollution) ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito nel programma NextGenerationEU.Si tratta di uno studio che vuole.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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