Incinta scopre una massa all’ovaio | intervento robotico al Sant’Orsola salva mamma e bambina

Durante la gravidanza, una donna ha scoperto una massa all’ovaio e, alla diciassettesima settimana, è stata sottoposta a un intervento di chirurgia robotica presso il Sant’Orsola, che ha permesso di salvare sia la madre che il bambino. L’operazione è stata eseguita con tecniche avanzate per gestire la condizione durante la gravidanza. La paziente si trova ora in buone condizioni.

Una 38enne di Pesaro salvata da un intervento mini-invasivo durante la gravidanza. La massa è stata rimossa al Sant'Orsola: mamma e bambina stanno bene Una massa all'ovaio scoperta durante la gravidanza e un delicato intervento di chirurgia robotica alla diciassettesima settimana. È la storia di Francesca Mecozzi, 38 anni, residente a Pesaro, operata all'Irccs policlinico di Sant'Orsola di Bologna dopo che un'ecografia di controllo aveva evidenziato una formazione sospetta. La gravidanza, appena iniziata, ha portato alla diagnosi precoce della patologia. Senza quell'esame, spiegano i medici, la massa avrebbe potuto essere individuata molto più tardi.