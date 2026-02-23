Tumore al pancreas studio rivoluzionario al Sant’Orsola | nuova terapia chemioterapica di cosa si tratta

Un nuovo studio al Sant’Orsola ha portato alla scoperta di una terapia chemioterapica innovativa per il tumore al pancreas. La causa deriva da un approccio sperimentale che utilizza farmaci mirati per attaccare le cellule tumorali più resistenti. I ricercatori hanno osservato risultati promettenti su un gruppo di pazienti, con miglioramenti nella risposta al trattamento. La ricerca continua per confermare i benefici di questa strategia, che potrebbe cambiare le terapie in futuro.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Un nuova terapia chemioterapica per il tumore al pancreas potrebbe migliorare in modo significativo la prospettiva di vita dei pazienti. In che cosa consiste. Il Sant’Orsola ha partecipato a Cassandra trial, uno studio di fase 3 (sperimentazione clinica su larga scala che coinvolge centinaia o migliaia di pazienti, che conferma l'efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco. È l'ultima fase prima della richiesta di approvazione per la commercializzazione, ndr), coordinato dal San Raffaele di Milano. I risultati, pubblicati di recente dalla prestigiosa rivista Lancet, mostrano un miglioramento della sopravvivenza rispetto all’attuale standard terapeutico e aprono quindi a una rivoluzione nel trattamento preoperatorio dell’adenocarcinoma duttale non metastatico, tumore maligno aggressivo limitato al pancreas o ai tessuti circostanti senza diffusione a distanza, che rappresenta il 95 per cento delle neoplasie pancreatiche maligne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tumore al pancreas, una nuova speranza dallo studio di Barbacid. Il prof Ercolani: "Risultati interessanti, ma serve cautela"Il professor Mariano Barbacid ha annunciato risultati promettenti nello studio su un nuovo trattamento per il tumore al pancreas.

Cancro al pancreas, una nuova strategia: cosa cambia dopo lo studio spagnoloDopo uno studio condotto in Spagna, i ricercatori hanno mostrato che in modelli animali è possibile eliminare le cellule di uno dei tumori più aggressivi del pancreas, l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), usando una combinazione di tre farmaci.

