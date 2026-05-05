Al Punta di Ferro la civiltà è un optional C' è chi approfitta dei posti rosa

Un lettore ha scritto riguardo al centro commerciale Punta di Ferro, affermando che la civiltà sembra un optional nel luogo. Nella sua testimonianza, denuncia la presenza di comportamenti poco rispettosi e sottolinea come alcuni approfittino di spazi riservati alle donne. L’intervento evidenzia dubbi sulla responsabilità tra la gestione della struttura e il comportamento di alcune persone che frequentano il centro. La questione riguarda quindi sia l’organizzazione che l’atteggiamento dei visitatori.

Scrive il lettore: “Frequento spesso il centro commerciale Punta di Ferro e, ogni volta, mi domando a chi attribuire la responsabilità: alla gestione della struttura, che non sembra adottare controlli adeguati, oppure a una parte purtroppo incivile e poco rispettosa della cittadinanza forlivese.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Scivolone dei biancorossi al Martelli. Mantova sfortunato, l’Avellino ne approfittaIl Mantova perde in casa (0-2) con un concreto Avellino e deve rimandare la festa salvezza. Seggiolini allacciati male e neonati in braccio: la sicurezza dei bambini in auto è un optionalMilano, 27 febbraio 2026 – A 50 km/h, in caso di impatto contro un ostacolo rigido, il corpo di un bambino arriva a "pesare" fino a 28 volte il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Shopping al buio e sostenibilità: all'iper arrivano le Mystery Box dove si può trovare di tutto; Così il prof Del Pero racconta il ’Buio americano’; Alla Fiera di Forlì va in scena Expo Elettronica 2026; Ladra di libri, alla scoperta della storia di Tiziano Ferro. Bambina trova una punta di ferro nella carne della mensa: è il secondo episodio. Inchiesta interna, il sindaco: «Vogliamo la verità»Tutto è partito all'inizio della prima settimana di marzo da una segnalazione di una bimba di 7 anni che, nella carne della mensa scolastica della scuola primaria Guglielmo Marconi di Campo San ... corrieredelveneto.corriere.it Minaccia il barista con un palo di ferro e punta il coltello alla gola di una ragazzaUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per tentata violenza privata e minaccia aggravata. L'uomo è entrato in bar del paese e ha consumato due bevande, ... ansa.it Sei di “punta” se… AMI CREARE! Sabato 9 e Domenica 10 Maggio Dalle 16:00 alle 19:00 I bambini che parteciperanno al laboratorio realizzeranno un kit in omaggio che potranno portare a casa! Prenota tramite l’App Puntadiferro Riscatta la pr - facebook.com facebook