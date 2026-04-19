Scivolone dei biancorossi al Martelli Mantova sfortunato l’Avellino ne approfitta

Il Mantova subisce una sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Avellino, che approfitta delle occasioni e conquista i tre punti. La squadra locale, guidata dall’allenatore Modesto, mantiene un buon livello di gioco per gran parte del match, anche se al secondo tempo, nel giro di pochi minuti, si apre la strada alla vittoria degli ospiti. La partita si conclude con il Mantova che fatica a invertire la tendenza negativa.

Il Mantova perde in casa (0-2) con un concreto Avellino e deve rimandare la festa salvezza. La squadra di Modesto offre una buona prestazione e guida il gioco per oltre un’ora, ma al 18’ della ripresa offre il fianco ad un affondo degli irpini e in seguito non riesce più a raddrizzare la situazione. Mentre i biancoverdi confermano così la voglia di inseguire i play off sino in fondo, i virgiliani non riescono a mettersi al sicuro dalle ansie della zona calda e dovranno raggiungere il traguardo sabato prossimo a Bolzano, rendendo visita al pari quota Sudtirol. Partenza su ritmi sostenuti con copione della gara ben definito. I virgiliani assumono l’iniziativa e premono in avanti, mentre i lupi chiudono gli spazi e tentano di ripartire in contropiede.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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