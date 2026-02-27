Seggiolini allacciati male e neonati in braccio | la sicurezza dei bambini in auto è un optional

A Milano, il 27 febbraio 2026, sono stati rilevati numerosi casi di bambini lasciati in auto con i seggiolini allacciati in modo scorretto o tenuti in braccio dai genitori. A una velocità di 50 kmh, un impatto contro un ostacolo rigido può far sì che il corpo di un bambino subisca forze fino a 28 volte il suo peso.

Milano, 27 febbraio 2026 – A 50 kmh, in caso di impatto contro un ostacolo rigido, il corpo di un bambino arriva a "pesare" fino a 28 volte il proprio peso reale. Per un piccolo di 20 kg significa l'equivalente di 560 kg. Un'energia paragonabile a una caduta da circa 10 metri di altezza. A spiegarlo è Quattroruote, la rivista specializzata che torna sul tema della sicurezza in auto dei più piccoli ricordando come l'uso corretto di cinture e seggiolini omologati sia un presidio vitale capace non solo di evitare l'urto contro plancia e parabrezza ma di dissipare gradualmente l'energia cinetica, riducendo drasticamente le conseguenze dell'impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

