La Met Gala 2026 si avvicina con oltre 450 invitati pronti a sfilare sul red carpet, uno dei più frequentati a livello mondiale. Tra i partecipanti si trovano celebrità di diversi settori, tra cui musica, cinema e sport, che si preparano a presentarsi con abiti studiati appositamente per l’evento. Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams sono tra le protagoniste confermate, ognuna con programmi specifici durante la serata. La manifestazione si svolge seguendo il tema scelto per questa edizione.

È tutto pronto per la nuova edizione del Met Gala, l'appuntamento più glamour dell'anno che ogni primo lunedì di maggio trasforma il prestigioso Metropolitan Museum of Art di New York, e le celebri scalinate che accompagnano i visitatori fino all'ingresso del museo, in un palcoscenico in cui moda, spettacolo e creatività si uniscono per raccogliere fondi per il Costume Institute. L'edizione 2026 del Met Gala, in programma nella giornata di lunedì 4 maggio, si preannuncia più interessante che mai non soltanto per il tema scelto e per gli ospiti famosi che sfileranno sul red carpet, ma anche per il coinvolgimento di star della musica, dello spettacolo e dello sport come Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Met Gala 2026, il tema, gli ospiti e cosa faranno Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams

Met Gala 2026 Theme Is 'Fashion is Art' — And Jungkook Proved This A Long Time Ago!

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