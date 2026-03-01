Bad Bunny ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ‘Porto Rico’ con Edward Norton e Javier Bardem

Bad Bunny sarà protagonista del dramma storico Porto Rico, che segna il suo primo ruolo da protagonista in un film dopo le memorabili apparizioni in Bullet Train con Brad Pitt e Caught Stealing del regista Darren Aronofsky. René Pérez Joglar, il rapper portoricano vincitore di un Grammy e noto come Residente, dirigerà Porto Rico al suo debutto cinematografico. Edward Norton, Javier Bardem e Viggo Mortensen saranno i co-protagonisti del film, descritto come un "epico western caraibico" e una "storia avvincente ispirata a eventi reali" sulle origini di Porto Rico. La sinossi ufficiale non è stata ancora rivelata. Pérez Joglar ha co-sceneggiato il film con Alexander Dinelaris, lo sceneggiatore premio Oscar di Birdman e Revenant – Redivivo.