Il 23 maggio, al «Festival Pianistico», si terrà un concerto con l’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Sir Antonio Pappano, che sarà affiancato dal pianista Alexander Lonquich. L’evento si inserisce tra i vari appuntamenti della manifestazione, offrendo ai presenti una performance di musica classica di alto livello. L’appuntamento è uno dei due eventi fuori abbonamento programmati durante il festival.

Articolo. Il 23 maggio Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra Giovanile Italiana con Alexander Lonquich, il 29 maggio spazio all’inclusione con l’Orchestra La Nota in Più Il 63esimo «Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo», da poco iniziato, regala al suo pubblico concerti e appuntamenti di grande valore artistico, ospitando nei teatri bergamaschi e bresciani giovani talentuosi e alcuni tra i grandi nomi del panorama musicale mondiale. La programmazione, fitta e ricchissima, accompagnerà gli ascoltatori in un percorso di bellezza che continuerà fino al 27 novembre, portando nella città importanti protagonisti del pianoforte...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Al «Festival Pianistico» due gioielli fuori abbonamento da non perdere

Notizie correlate

Leggi anche: Festival pianistico, virtuosismi ed emozione per il Liszt affrontato da Mossali

Antonio Pappano ospite al Festival Pianistico: nuovo concerto al DonizettiUn nuovo concerto in cartellone per il 63°Festival Pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, in scena dal 27 aprile.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Al Festival Pianistico due gioielli fuori abbonamento da non perdere; Oriente e Occidente: al via il 63° Festival Pianistico di Bergamo e Brescia; Festival pianistico: dal Caucaso a Shostakovich, apertura di grande forza; 63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.

Al «Festival Pianistico» due gioielli fuori abbonamento da non perdereIl 63esimo «Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo», da poco iniziato, regala al suo pubblico concerti e appuntamenti di grande valore artistico, ospitando nei teatri bergamaschi e br ... ecodibergamo.it

Festival pianistico: dal Caucaso a Shostakovich, apertura di grande forzaNote d’oriente armene e russe , al teatro Grande, per la brillante inaugurazione del 63.mo Festival pianistico di Brescia e Bergamo. giornaledibrescia.it

Festival pianistico: Lortie e i tanti volti di Chopin x.com

63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo a Gorle Il Comune di Gorle è lieto di ospitare una serata musicale di grande prestigio nell’ambito del 63° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Venerdì 15 maggio Ore 20.30 - facebook.com facebook