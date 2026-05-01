Festival pianistico virtuosismi ed emozione per il Liszt affrontato da Mossali

Durante il festival pianistico, il pubblico ha assistito a un'esibizione incentrata sul repertorio di Liszt, interpretato da un pianista che ha mescolato virtuosismi e sensibilità musicale. La performance ha fatto rivivere un percorso tra Austria e Ungheria, attraversando il periodo del Romanticismo e le sue successive evoluzioni. La serata ha offerto un'esperienza di tecnica raffinata e intensa emozione, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio musicale.

Bergamo. Virtuosismi e musicalità, tecnica e pathos sono gli elementi che hanno accompagnato un viaggio ideale tra Austria e Ungheria, dal pieno del Romanticismo alla sua coda. Un viaggio di temi ed idee interpretato dal pianista Josef Mossali e dall’ Armenian National Philarmonic Orchestra, diretta da Pier Carlo Orizio, protagonisti, giovedì 30 aprile al Teatro Donizetti, della 63ª edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Il programma della serata, modificato dopo la defezione del violoncellista Ettore Pagano, ha visto protagonista il talento del giovane pianista (classe 2001), in dialogo proficuo con i vari elementi dell’orchestra, guidata dai gesti precisi e misurati di Orizio, anche direttore artistico del festival.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Da Oriente ad Occidente, il nuovo viaggio del «Festival Pianistico di Brescia e Bergamo» Leggi anche: Al via la vendita dei biglietti per il 63° Festival Pianistico Internazionale Contenuti utili per approfondire Si parla di: Festival pianistico, virtuosismi ed emozione per il Liszt affrontato da Mossali. Festival pianistico, virtuosismi ed emozione per il Liszt affrontato da MossaliOttima prova al Donizetti per il giovane pianista, in dialogo con l’Armenian National Philarmonic Orchestra diretta da Orizio, cimentatasi poi nella precisa esecuzione della Sinfonia n.1 in Re maggior ... bergamonews.it Festival pianistico, Orlando e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaSino al 25 maggio a Bergamo, in via Borgo Palazzo, ci sarà il Luna Park Fiera di Primavera, con un ricco programma di attrazioni ed eventi. Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a giovedì ... bergamonews.it